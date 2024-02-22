CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu: ‘Muhtarlarımız, yerel yönetimin temel taşıdır’

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’in 38 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimin gözü, kulağı olduğunu belirten Aksu, ‘Yerel yönetimde muhtarlarımız en temel paydaşlarımız olacak. Ortak akıl ile yöneteceğimiz ilçemizde muhtarlarımızla, güçlerimizi birleştirerek örnek bir yerel yönetim sergileyeceğiz’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:38
CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu: ‘Muhtarlarımız, yerel yönetimin temel taşıdır’
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CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’in 38 mahalle muhtarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz ile 38 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarların görüş ve önerileri dinleyen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Aksu, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Siyasete başladım günden itibaren mahallelerinin sosyal lideri olan muhtarlarla her zaman diyalog içinde oldum. Sizlerin yaşamımıza kattığı değerin farkında biri olarak sizlerle her zaman temas içinde oldum. Çünkü biliyorum ki muhtarlarımız yerel yönetimin bel kemiği ve temel taşıdır.  Bu düşünceyle hareket ederek muhtarlarımızı hayata geçireceğimiz yerel yönetim anlayışımızda en önemli paydaşımız olarak kabul ediyoruz.”

‘HER ZAMAN GÜÇ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ’

Muhtarların yurttaşlarla belediye arasında en önemli bağı kuracak olanlar olduğunu belirten Oktay, “Mahallenizin gözü, kulağı ve vicdanısınız. Bu bağın öneminin farkındayız. Bu bakış açısı ile sizlerle her zaman güç birliği içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Çünkü, biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar. Aday adaylık sürecimde hepinizle görüştüm. Mahallerinizde yaşadığınız sorunları anlattınız. Sorunlarımızın çözümü sizlerle geliştireceğimiz fikir alışverişi ile sağlanabilir. Yönetimimizde her ayın ilk Cumartesi günü muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Bizimle güç birliği içinde olacağınıza yürekten inanıyor” diye konuştu.


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