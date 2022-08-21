Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu
Modifiye araç meraklıları, Bolu'da bir araya geldi.
Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi. Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü.
Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
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