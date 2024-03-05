Mollakendi nerede? AKP Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan kimdir? Mehmet Enis Doğan neden tutuklandı?
Polisin eş zamanlı düzenlediği iki ayrı fuhuş operasyonunda aralarında Mollakendi beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Mollakendi nerede? AKP Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan kimdir? Mehmet Enis Doğan neden tutuklandı?
Eş zamanlı düzenlenen fuhuş operayonunda aralarında Mollakendi beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Peki, Mollakendi nerede? AKP Mollakendi Belediye Başlanı Mehmet Enis Doğan kimdir? Mehmet Enis Doğan neden tutuklandı?
MOLLAKENDİ NEREDE?
Mollakendi, Elazığ ilinin Merkez ilçesine bağlı bir beldedir.
MOLLAKENDİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ENİS DOĞAN KİMDİR?
Elazığ’da iki ayrı 'fuhuş' operasyonunda aralarında Mollakendi beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da bulunduğu beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan’ın 'fuhuş suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan diğer dört zanlının da güzellik merkezi adı altında 'fuhuş' yapıldığı belirtilen merkezde yakalandıkları bildirildi.
Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında 'fuhuş' yaptıkları belirtilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, gerek belediye başkanına ait otel, gerekse güzellik merkezlerinin de mühürleneceği söylendi.
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