Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:22

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:22

6 Şubat depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi. Sosyal medyada tartışılan bu olayın ardından Murat Çetin'in kim olduğu merak edildi. Peki, AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin kimdir? Murat Çetin kaç yaşında?

MURAT ÇETİN KİMDİR?

16 Temmuz 1972 tarihinde Gaziantep'te doğan Murat Çetin, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 1994 Yılında Çukurova Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede “Tarihsel açıdan Gaziantep'in kentsel gelişimi” konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak "peyzaj yüksek mimarı" ünvanını kazandı. Ayrıca iktisat bölümü ve kamu yönetimi bölümünü bitirdi.

Gaziantep'te 1995 yılından bu yana tekstil ve zeytinyağı üretimi yapan şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Bu acı olayda eşi Diş Hekimi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Eczacılık öğrencisi M. Fevzi Çetin'i kaybetti. Enkazdan sağ olarak çıktı ve hayatta kalan tek evladı olan Zeynep Çetin de eczacılık fakültesinden mezun oldu.

2013 ve 2018 yılları arasında Gaziantep Ticaret Borsası Meclis üyeliği, 1 Ekim 2022 tarihinde de GTB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Aynı zamanda 2018-2021 yılları arasında sektörün en etkin STK’sı olan “ Zeytindostu Derneği'nin” yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

2001 yılında AKP Gaziantep Şehitkamil İlçesi kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi kariyerine adım attı. Daha sonra 2009-2014 yılları arasında Gaziantep İl başkanlığında il yönetim kurulu üyesini olarak görev yaptı. 2011 ve 2018 yıllarında milletvekili aday adaylığına başvurdu.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanlıkları için de genel merkez tarafından mülakatlara davet edildi.

7 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AKP Gaziantep İl Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.