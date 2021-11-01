Mollaveisoğlu, ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’nü anlatacak

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü’nün etkinliğinde ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ni anlatacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:05
Mollaveisoğlu, ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’nü anlatacak
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Cumhuriye Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin konuğu oluyor.

Mollaveisoğlu, üniversite öğrencilerin kurduğu Siyaset Platformu Kulübü’nün etkinliğinde ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi 3 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’de Balçova Belediyesi Kent Belleği Merkezi’nde düzenlenecek.



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