Mollaveisoğlu, ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’nü anlatacak
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü’nün etkinliğinde ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ni anlatacak.
Cumhuriye Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin konuğu oluyor.
Mollaveisoğlu, üniversite öğrencilerin kurduğu Siyaset Platformu Kulübü’nün etkinliğinde ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
Söyleşi 3 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’de Balçova Belediyesi Kent Belleği Merkezi’nde düzenlenecek.
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