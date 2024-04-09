Gaziantep'te kamyonet ile otomobilin çarpışması can aldı!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Şükrü Yıldız (42) yönetimindeki 03 ACY 234 plakalı kamyonet ile Ökkeş Kırık (53) idaresindeki 27 NL 132 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada Ökkeş Kırık ile Zeynep Kırık (50) hayatını kaybetti; Şükrü Yıldız, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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