Moloz yığınlarının arasında yaşanan bayramı CHP’li Kara anlattı: ‘Buruk da olsa birbirimizin gözlerine bakabildik’

Yayınlanma: 01.07.2023 - 18:06

Güncelleme: 01.07.2023 - 18:06

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin etkileri hala sürüyor. Depremin en çok sarstığı il olan Hatay’da depremzedeler Kurban Bayramı’nın da tadını alamadı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada depremzelerin bu bayramı da moloz yığınlarının arasında geçirdiğinin altını çizerek yaşanan sorunları dile getirdi. Kara, Hatay’daki dayanışma kültürünü vurgulayarak “Buruk da olsa birbirimizin gözlerine bakabildik” dedi.

“BURUK DA OLSA BİRBİRİMİZİN GÖZLERİNE BAKABİLDİK”

Sözlerine bu bayramın diğerlerinden farklı olduğunu belirterek başlayan Kara, "İnsanlar en çok mezarlıklar, şehitlikler başında bayramını yaşadı. Manevi yönden o kadar zor durumdayız ki bayram tadını alamadık. Her evden bir yakın kaybedildi, bazı aileler komple yok oldu. Bizim coğrafyamızda dayanışma ve birlikte bir yaşam hakim. Yine de buruk da olsa birbirimizin gözlerine bakabildik, birbirimize sıkı sıkıya sarıldık. Bayram sofralarına konuk olduk ama herkesin gözü yaşlıydı" ifadelerini kullandı.

“MOLOZ YIĞINLARININ ARASINDA BAYRAM SEVİNCİ YAŞAMAYA ÇALIŞTILAR”

Bayram sevincinin yerine depremin süren etkilerini yaşadıklarını dile getiren Kara, "Evleri az hasarlı olmasına rağmen yine tavana, avizelere bakan, ‘acaba yine deprem olacak mı?’ diye psikolojisi çok ciddi anlamda sıkıntılı olan vatandaşlarımızla sorunlar çeşitlenerek devam ediyor. Burada insanlar unutulmasın, yalnız kalmasın. Moloz yığınlarının, asbestin, korku ve endişenin arasında buruk bir bayram sevinci yaşamaya çalıştılar" dedi.

“BAZI BÖLGELERDEKİ BOŞ KONTEYNERLER KİM İÇİN BEKLETİLİYOR?”

Hatay'ın ikliminin sıcak ve kurak olduğunu hatırlatarak koşulların yarattığı sıkıntılara değinen Kara, "Bugün Hatay 30-34 derecede. Defne’de, Samandağ’da, İskenderun’da, Arsuz’da çadırlarda kalmanızın imkanı yok. Hiçbir insan çadırlara mahkum edilemez. Bugün Samandağ’da ve Defne’de çadırlarda kalmak zorunda olan yurttaşlar var. Bu bölgeye merkezi idarenin eli hızlı bir şekilde değmeli. Konteyner ve maddi destek acilen sunulmalı. Bazı bölgelerde boş olarak konteynerler bekliyor. Kimi beklediğini biz merak ediyoruz. Boş konteynerlerle kime, ne zaman, nasıl bir planlama yapılacak? Özellikle Defne’de ve Samandağ’da bir kayırmacılık ve hizmetlerin götürülme noktasında eksikliği özellikle hissettiklerini yurttaşlar söylüyor" açıklamasında bulundu.