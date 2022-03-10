'Sarıklı Amiral' şikayetçi oldu; Mavi Vatan'ın isim babası Cem Gürdeniz ifade verdi

10 Mart 2022 Perşembe, 11:18

Tarikat evinde, sarıklı ve cübbeli şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, “Kendisine karşı hakaret, iftira ve inanç hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçlarının işlendiğini” ileri sürerek Mavi Vatan'ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü '15 Temmuz ihanetinin benzeri yaşanmasın diye uyarı yaptım...' başlıklı köşesinde 'Sarıklı Amiral' olarak bilinen Mehmet Sarı'nın 27 Mart 2021'de Tümamiral Cem Gürdeniz'den şikayetçi olduğunu yazdı.

"53 AMİRALİN 33'Ü SARIKLIYDI"

Gürdeniz'in şikayetçi olunan sözleri şöyleydi;

'Kutsal üniforma üzerine sarık takarak dolaşan, makam aracıyla çekinmeden tekkeye giden bir amiralin varlığında rahatsız olmamak, mümkün mü? Ömrünü bahriyeye adamış, o kutsal ocaktan mezun olmuş kişileri rahatsız etmez mi? Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk bahriyesinin 55 amiralinin 33'ü sarıklıydı.'

Cem Gürdeniz, 21 Nisan 2021'de Sözcü gazetesine yaptığı röportaja ilişkin suç duyurusu üzerine verdiği ifadesinde şunları söyledi;

"Şikayetçinin Mehmet Sarı olarak kendisi değil, aksine kamuya mal olmuş üst düzey bir kamu görevlisinin, mesai saatleri içinde resmi üniforması ve aracıyla yasa dışı bir cemaatin tekkesine gitmesi, orada resmi üniformasının üzerine cüppe giyip sarık takması ve anayasaya açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması ile ülkemizin 15 Temmuz benzeri bir ihaneti tekrar yaşama olasılığıdır. Bu sebeple şikayet dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi müvekkilimizin doğrudan şikayetçiyi hedef alıp hakaret ve iftira niteliğinde açıklamalarda bulunması ve şikayetçiyi hedef göstermesi söz konusu değildir.”

Erkin yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Sarıklı Amiral” için söylediklerini şu sözlerle hatırlattı;

"Peki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sarıklı Amiral” için ne demişti? Erdoğan, 6 Mart 2021'de şu açıklamayı yapmıştı: '… TSK'nin disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır, Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır…' "

5 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı ifade veren Gürdeniz de savunmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına yer verdi:

“Asılsız ve temelsiz şikayete konu olayda da müvekkilimiz daha önce yayınlanan haberler ile Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere devletin önemli kurumları tarafından yapılan açıklamaları esas alarak ve tamamen somut veriler ile görünür gerçek doğrultusunda eleştiri ve ifade özgürlüğünü kullanmış ve kamu yararından başka bir amaç gütmemiştir.”