Mor Dayanışma'dan '25 Kasım' eylemi: 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasaydı birçok kadın aramızda olacaktı'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:47

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:48

Mor Dayanışma 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü için dün Kadıköy’de eylem yaptı.

Kadıköy’de yürüyen kadınlar, “kadın cinayetleri politiktir” ve “yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları attı.

Burada yapılan açıklamada, “Her 25 Kasım’da olduğu gibi bu 25 Kasımda da erkek şiddetine karşı sokaklarda olacağız. Şiddet dolu günlerden geçiyoruz. eçtiğimiz Ekim ayında en yüksek kadın cinayetleri verisi açıklandı. 48 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülürken, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlar en fazla o çok kutsadıkları aile evlerinde öldürüldü. AKP -MHP iktidarı, Kadın düşmanı faşist bir rejimi inşa etmek için şiddeti dört bir yandan yükseltiyor. Şiddeti olağanlaştırarak güvensiz ortamlar yaratılıyor. İktidar, kadınlar için tüm politikalarını aile temelinde kuruyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye eylem planıyla ve güzellemeleriyle, kadınların nasıl doğum yapacağından, soyadında eşitlik hakkına kadar bir dizi saldırıyı örgütlüyorlar” denildi.

"UYGULAMALAR KADINLARA YAŞAMI DEĞIL, ÖLÜMÜ VADEDİYOR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“AKP 22 yıllık iktidarı boyunca kadın cinayetlerini engelleyecek, kadınları yaşatacak hiçbir politika yürütmedi. Aksine cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendirdi. Şu an Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadını aile içine hapseden, bütün bakım emeğini kadına yükleyen, bunu da sosyal yardım adı altında normalleştirmeye çalışan projelerle dolu.

Bu projelere ayrılan bütçeler kadınların daha güvende yaşaması için harcansaydı, 6284 uygulansaydı ve İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasaydı bugün birçok kadın öldürülmeyecek, aramızda olacaktı. Bu kadın düşmanı uygulamalar sonucunda görüyoruz ki erkek devlet kadınlara yaşamı değil, ölümü vadediyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Aile değil kadınlar tehdit altında. Kadın cinayetlerini durduracak önlemler almak zorundasınız. Kadınlar, inşa etmek istediğiniz bu gerici, kadın düşmanı, faşist rejime karşı en ön safta mücadeleye etmeye devam ediyor ve devam edecek.”