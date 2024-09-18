MOSSAD davasında karar: 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:39

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:49

Türkiye'de, internet üzerinden 'Çevrimiçi Operasyon Ekibi' kurarak İsrail Gizli Servisi MOSSAD'a bilgi ve belge aktararak casusluk yaptıkları iddiasıyla, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 56 sanığın karar duruşması bugün görüldü.

Dün başlayan duruşmada sanıklar ile avukatlarının, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı. Bugün devam eden duruşmada da mütalaaya karşı savunması alınamayan bazı sanık ve avukatları da beyanda bulundu.

37 SANIĞA CEZA 19 SANIĞA BERAAT KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu iki sanığı, "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Mahkeme, bu iki sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi. Tutuksuz 35 sanığa da yine aynı suçtan ayrı ayrı 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, 19 sanığın ise beraatına karar verdi.