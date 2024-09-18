Lübnan'da çağrı cihazları patlatıldı! Dikkat çeken 'MOSSAD' iddiası

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:17

Güncelleme: 18.09.2024 - 00:17

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölümüne, 2 bin 750 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının yankıları sürüyor.

Hizbullah’a yakın bir kaynak da AFP’ye yaptığı açıklamada, Suriye’de çağrı cihazlarının patlaması sonucu bazı Hizbullah üyelerinin yaralandığını belirtti.

"MOSSAD, PATLATILAN ÇAĞRI CİHAZI PİLLERİNE PATLAYICILAR YERLEŞTİRDİ"

Sky News Arabia’nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan’daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın Hizbullah’ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü.

Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise patlama öncesinde bazı Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ısındığını fark edip cihazları attığını aktardı.

LÜBNAN’DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, yarın (çarşamba günü) ülke genelindeki tüm devlet okulları, özel okullar ve üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Halabi, kararın ülke genelinde gerçekleştirilen saldırıya karşı alındığını belirtti.