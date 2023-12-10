Motokurye Göçer için ‘adalet sürüşü’: CHP’den destek!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 15:49

Güncelleme: 10.12.2023 - 15:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud’un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer için ailesinin ve çalışma arkadaşlarının adalet sürüşüne motorsikletiyle destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud’un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer için ailesinin ve motorlu kuryelerin Zincirlikuyu’ndan Çağlayan Adliyesi’nin önüne kadar yaptığı adalet sürüşüne motorsikletiyle destek verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE “YUNUS İÇİN ADALET” SLOGANI

Çelik, Çağlayan Adliyesi önünde konuyla ilgili yapılan basın açıklamasına da katıldı. Açıklamayı yapan ailenin avukatı Iyaz Çimen, Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ve daha sonra yaşanan adli süreç hakkında bilgi verdi. Çimen, bütün başvurularına rağmen Mahmud’un tutuklanmadığını ve göz göre göre yurt dışına kaçtığını belirterek buna göz yumanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Açıklamanın sonunda kalabalık hep bir ağızdan “Yunus için Adalet” sloganı attı. Göçer’in çalışma arkadaşı Mehmet Coşkun da konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Coşkun, “artık ölmek istemiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN DESTEK

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çelik de “30 Kasım’da geçirdiği trafik kazası sonrası 6 Aralık’ta yaşamını yitiren Yunus Emre Göçer için bugün bir adalet sürüşü gerçekleştirdik. Zincirlikuyu’dan başlayarak Çağlayan Adliyesi’ne motosikletlerimizi sürdük” dedi.

“SİYASİ İKTİDAR SUÇLUNUN KAÇMASINA GÖZ YUMDU”

Yunus Emre Göçer’in motokuryelik yaparak geçimini sağlamaya çalışan iki çocuk babası bir emekçi olduğuna dikkat çeken Çelik, “Yaşanan bir trafik kazası değil bir cinayettir. Suçlu kaza sonrasında elini kolunu sallayarak ülkeden ayrıldı. Yetkililer ne yazık ki kaçmasına göz yumdular. Bir insan dünyanın hangi ülkesinde cinayet işleyip elini kolunu sallayarak kaçabilir? Ancak çadır devletlerinde böyle şeyler olur. İktidarın ülkeyi getirdiği yer tam da budur” ifadelerini kullandı.

“BU DAVA TÜM TÜRKİYE’NİN DAVASIDIR”

“Kendisini yerli ve milli olarak sunan iktidar kendi vatandaşının katledilmesine göz yummuştur” diyen Çelik davanın takipçisi olacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Bu dava sadece Yunus Emre Göçer’in davası değildir. Bu dava hepimizin davası, tüm Türkiye’nin davasıdır. Çünkü ülke onuru ayaklar altına alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Vicdanları Yunus Emre’nin kaza sonrası yattığı asfalttan daha kara, daha karanlık olan bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, 30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Avrasya Tüneli çıkışında bir trafik kazası yapmıştı. Kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer‘e (38) hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybederken, serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ancak Muhammed Hassan Şeyh Mahmud’un 2 Aralık’ta yurtdışına çıktığı öğrenilmişti.