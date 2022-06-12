Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı
Isparta’da iki motokurye arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan 30 yaşındaki kurye hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Isparta'da Bahçelievler Mahallesi Iyaş Park AVM mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Burak Köktaş, tartıştığı ve henüz kimliği belirlenemeyen başka bir kurye tarafından bıçakla ağır yaralandı.
Şüpheli olay sonrası kayıplara karışırken, ağır yaralanan Burak Köktaş SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Köktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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