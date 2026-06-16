Motokuryenin ölümüne neden olmuştu: Alkollü sürücünün cezası belli oldu

D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde 14 Ocak 2023'te saat 05.00 sıralarında, Bahçelievler'de motokurye olarak çalışan ve izin gününde arkadaşından emanet paket almak için yola çıkan Mustafa Gül'ün kullandığı motosiklete, arkadan gelen 34 ECJ 642 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gül hayatını kaybederken, cip sürücüsü Can Karaoğul'un motosikleti yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi.

'OLAY ANINDA SADECE SES DUYDUM'

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Can Karaoğul'un 2,37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen cip sürücüsü Can Karaoğul, savcılıktaki ifadesinde, "13 Ocak 2023 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında Göztepe'de arkadaşlarımızla buluştuk. Bir arkadaşımızın evinde alkol aldık. Ben buraya kız arkadaşım Feride Ö. ile birlikte gittim. Gece saat 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben 34 ECJ 642 plakalı aracımla Feride'yi Ümraniye'deki ikametine bıraktım. Saat 05.30 sıralarında kendi evime gitmek üzere Feride'nin evinden ayrıldım. Kadıköy istikametine doğru giderken çevre yoluna geldiğimde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüm. Viraja girdiğim esnada bir ses duydum. Aracımın ön airbagleri patladı. Ben yaklaşık 100 metre sonra aracımı sağa çektim. Sesi duyduğum yere doğru gittiğimde bir kişinin yerde yatmakta olduğunu gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim. Olay sonrası Feride'yi arayarak ambulansı çağırmasını söyledim. Bir süre sonra polisler olay yerine geldi. Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum. Söylediğim gibi olay anında sadece ses duydum. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Tutuklama istemiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Can Karaoğlu, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dolayı yürütülen soruşturmada, alkollü olması ve tüm dosya kapsamına göre üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu anlaşıldığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Can Karaoğul hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karaoğul, davanın 4'üncü duruşmasının görüldüğü 27 Mayıs 2024 tarihinde ise adli kontrolle tahliye edildi.

'SANIK ASLİ VE YÜZDE 100 KUSURLUDUR'

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, müşteki İsa Gül ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ahmet Kaya Bakış, "Bizce sanık asli ve yüzde 100 kusurludur. Kaza orta şeritte olmuştur. Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Kurulu bizce yanlış bir değerlendirme sonucu yanlış rapor düzenlemiştir. Ayrıca üniversiteden alınan raporda olasılıklı olarak sanığa kusur verilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nun ilk düzenlediği rapor bizce olayın oluşuna uygundur. Sanığın bu duruma göre cezalandırılmasını talep ederiz. Ayrıca kazanın oluş şekli ve sanığın kişisel durumu dikkate alındığında da olası kasttan cezalandırılmasını yine mahkeme aksi kanıda ise bilinçli taksirden üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Sanık müdafileri ise Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Kurulu raporunda müvekkillerine kusur atfedilmediğini belirterek beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, dosyaya yeni rapor alınması talebinin davaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay tarihinde sevk ve idaresindeki araçla seyir halindeyken motosiklete çarptığını, yapılan incelemelerde sanığın 2,37 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana gelen kazada, sanığın kullandığı otomobilin aynı yönde seyreden motosiklete arkadan çarptığı, motosiklet sürücüsünün yola savrularak hayatını kaybettiği ifade edildi. Dosyada yer alan bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporlarının değerlendirilmesi sonucunda sanığın asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

'2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI'

Mahkeme, sanık Can Karaoğul'u 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, hükmün kesinleşmesinden ve cezanın infazından sonra sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına da karar verdi.