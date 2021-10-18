Motorine bir zam daha geldi
Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından bugün motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.
Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre zam pompa fiyatına bu gece yansıyacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) October 18, 2021
19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.
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