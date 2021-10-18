Motorine bir zam daha geldi

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından bugün motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:13
Motorine bir zam daha geldi
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Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre zam pompa fiyatına bu gece yansıyacak.

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.


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