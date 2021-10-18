Motorine bir zam daha geldi

18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:13

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre zam pompa fiyatına bu gece yansıyacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 23 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 18, 2021

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.