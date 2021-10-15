Zam haberi sonrası yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapılacağının duyulmasının ardından yurttaşlar benzin istasyonlarının yolunu tuttu. Yurttaşların benzin istasyonlarında kuyruk oluşturmasına CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında yurttaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.
"AKP DEMEK ZAM VE UZUN MAZOT KUYRUKLARI DEMEK"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 15, 2021
Zam haberi sonrası yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
'TARİH YAZSIN'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, akaryakıt istasyonlarında yurttaşların oluşturduğu kuyruğu paylaşarak duruma tepki gösterdi. Özkan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Tarih yazsın: AKP döneminde benzin - motorin kuyruğu" diye yazdı.
Tarih yazsın: AKP döneminde benzin - motorin kuyruğu?? pic.twitter.com/H2lCny7plj— Engin Özkoç (@enginozkoc) October 15, 2021
'AKP DEMEK ZAM DEMEK, UZUN MAZOT KUYRUKLARI DEMEK'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından oluşan uzun kuyrukların videosunu paylaşarrak, "AKP demek zam demek. Uzun mazot kuyrukları demek. Türkiye'nin her yerinden benzer görüntüler geliyor. AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta bu" notunu düştü.
AKP demek zam demek. Uzun mazot kuyrukları demek. Türkiye'nin her yerinden benzer görüntüler geliyor. AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta bu. pic.twitter.com/vObqfbhgJT— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 15, 2021
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