Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında yurttaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.

"AKP DEMEK ZAM VE UZUN MAZOT KUYRUKLARI DEMEK"



Zam haberi sonrası yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 15, 2021

'TARİH YAZSIN'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, akaryakıt istasyonlarında yurttaşların oluşturduğu kuyruğu paylaşarak duruma tepki gösterdi. Özkan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Tarih yazsın: AKP döneminde benzin - motorin kuyruğu" diye yazdı.