Motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, motorize polis ekiplerinin karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 08:22

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gece saatlerinde motorize polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayı haber alan polis memurlarının meslektaşları, olay yerine ve hastaneye akın etti.

Hastanede tedavileri süren polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kaza

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