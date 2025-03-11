Polis ve savcı yalanıyla vurgun... Aydın merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:59

Didim'de yaşayan H.Ö'nün (75), kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 300 bin dolar dolandırıldığını bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, Aydın, Sakarya, İzmir, Osmaniye, Karabük ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

5 GÖZALTI

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B. ve İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin hesaplarında 15 milyon 234 bin 123 lira para transferi hareketi olduğu belirlendi.