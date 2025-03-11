Aydın'da kavgayı ayıran polise saldırmıştı: Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:03

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde, bir grup arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine ise, O.Ç. adlı şahıs saldırdı.

Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı yurttaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. O.Ç., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.