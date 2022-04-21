Motoru arızalanan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

21 Nisan 2022 Perşembe, 17:42

Antalya'daki olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki falezlerin 50 metre açığında meydana geldi.

Antalya Yat Limanı'ndan balık tutmak için ayrılan ve içinde 9 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, motorunun arıza yapmasıyla falezlere doğru sürüklendi.

Teknede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Limanda yer alan deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine 2 botla harekete geçti.

Falezlere çarpmak üzere olan balıkçı teknesini ekipler, halatla bota bağlayıp, limana kadar çekti. Teknedeki 9 kişi ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.



