Motosiklet devrildi: 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı

Niğde'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Veysel Emir Göktaş (16) hayatını kaybetti, sürücü O.D. (18) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:08
Motosiklet devrildi: 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
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Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde O.D. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O.D. ile arkasındaki Veysel Emir Göktaş yerde sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göktaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, O.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. 


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