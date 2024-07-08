Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:16

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:16

Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda taraflar yaralandı.

Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.