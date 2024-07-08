Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:16
Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda taraflar yaralandı.

Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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