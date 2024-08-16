Siirt’te düğünde 'terör propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2’si çocuk 4 kişi tahliye edildi
Siirt’te katıldıkları düğünde ''terör örgütü propagandası'' yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 2’si çocuk 4 kişi, ilk duruşmalarında tahliye edildi.
Siirt'te katıldıkları düğünde çalınan müziklerle ve halay çekildiği sırada atılan sloganlarla ''terör örgüt PKK’nın propagandasını'' yaptıkları gerekçesiyle A.T. (17), S.T. (17), E.T. (19) ve T.T. (21), gözaltına alındıktar sonra tutuklandı.
Siirt 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu 4 sanık Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada, savcı, sanıkların tutuksuz yargılanmasını talep ederek, mütaala için de ek süre talebinde bulundu.
Sanıkların açıklamaları ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verirken, haklarında yurt dışı çıkış yasağıgetirildi.
Duruşma, 26 Kasım’a ertelendi.
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