Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı!

Aydın Efeler ilçe merkezi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:22
Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı!
Abone Ol google-news

Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Bölgede ekipler zamana karşı yarışıyor. 

Polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.


aydın haberleri hafriyat haberleri motosiklet haberleri

İlgili Haberler

SİT alanına kaçak hafriyat döktüler

SİT alanına kaçak hafriyat döktüler
Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü

Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü
Bursa'da hafriyat kazısı sırasında yol çöktü

Bursa'da hafriyat kazısı sırasında yol çöktü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’
Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…

Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…
MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi

MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi
Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!

Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!
Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir

Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir
Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu

Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!
Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!

Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!