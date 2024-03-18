Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı!
Aydın Efeler ilçe merkezi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı.
Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede ekipler zamana karşı yarışıyor.
Polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
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