Motosiklet ile çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli’nin Tavas ilçesinde, karşısına çıkan motosiklet ile çarpışan otomobilin mezarlığa uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde; İzmir’den memleketi Denizli’ye doğru seyir haline olan Mehmet Şandede idaresindeki otomobil, Karahisar Mahallesi’ne geldiği esnada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Adem Gökin ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Adem Gökin motosikletiyle yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan yaralı Hatice G.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Hatice G.’yi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İki sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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