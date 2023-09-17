Motosiklet sürücüleri birbirine girdi

Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:30
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Olay Bulak Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. 

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüleri çevredekiler ayırdı.


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