Motosiklet sürücüleri birbirine girdi
Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay Bulak Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.
Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sürücüleri çevredekiler ayırdı.
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