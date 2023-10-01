Maltepe'de fırına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 08:57

Güncelleme: 01.10.2023 - 08:58

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde, saat 02.30 sıralarında iddiaya göre otomobil ile caddeye gelen kimliği belirsiz bir kişi fırına, aracının içinden 4 el ateş etti.

İÇERİDE İŞÇİLER VARDI

Mermilerden 3 tanesi dükkanın camına, 1 tanesi de kapıya isabet etti. Bu sırada iş yerindeki depoda çalışan işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.