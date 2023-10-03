Büfeciye silahlı saldırı... Adres sorma bahanesiyle vurdu

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:06

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; sabah saatlerinde büfeye gelen 2 kişi, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 kişi, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrar masaya oturan 2 kişi aralarında konuşmaya başladı.

BİR ANDA ATEŞ AÇTI!

O sırada şahıslar, masaya gelen büfeciye “Mecidiyeköy’e nasıl gidebiliriz?” diye sordu. Büfeci şahsa yanıt verdiği sırada, diğer şahıs belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı.

Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiçkimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfecinin, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.