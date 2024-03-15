Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:19
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Fırat Ç, idaresindeki 02 ADG 792 plakalı motosiklet ile Abdulsamet B., 02 AAV 601 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Sebze Hali yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fırat Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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