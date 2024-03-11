Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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