Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 20:03
Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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