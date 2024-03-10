Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Siverek Adıyaman karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet Bayram idaresindeki motosiklet ile sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobil altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Motosiklet sürücüsü otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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