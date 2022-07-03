Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Partici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Cömert, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Partici'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
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