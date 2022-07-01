Kazada yaralanan doktor, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:49

Niğde-Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, 29 Haziran günü sabah saatlerinde; Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste görevli Doktor Nur Şeker’in (27) kontrolünü kaybettiği 51 ACB 139 otomobil, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada, Nur Şeker ile aynı hastanede görevli eşi Doktor Ali Şeker, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Doktor çift, ambulansla görevli oldukları Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Ali Şeker, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Şeker için Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlenecek.