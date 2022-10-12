Motosiklet refüje çarptı, kasksız sürücü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Dinçer Olgun (35), hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 12 Ekim Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında; Dinçer Olgun, kullandığı 48 PN 136 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı.
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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kask takmadığı görülen Olgun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olgun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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