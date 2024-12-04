Motosiklet sürücüsü öldü: Yakınları otomobili parçaladı
Adana’da yaya yolundan motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü. Ölen kişinin yakınları parke taşlarıyla otomobili paramparça etti, bu anlar kameralara yansıdı.
Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Süzen kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet ile yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada A.E.C. (19) kullandığı 06 DNP 371 plakalı otomobil ile Süzen’in motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süzen yola savurulurken otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
PARKE TAŞIYLA OTOMOBİLİ PARÇALADILAR
Serdar Süzen’in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi. Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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