Motosiklet turu faciayla bitti: Kazada ölen gencin sosyal medya hesabındaki ayrıntı yürek yaktı...
Kuzey Marmara Çatalca-Esenyurt istikametinde birlikte tura çıktığı 2 arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç, hayatını kaybetti. Gencin sosyal medya hesabına yazdığı not, yürekleri parçaladı.
Feci kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte motosiklet turu yapan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağına mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motosikletli arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu.
KURTARILAMADI
Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olaya karışan yaralı diğer motosikletli arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
'SONUNDA ÖLÜM VAR DEMİŞLER, KASKTAN DUYMAMIŞIZ'
Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş’in sosyal medya profiline yazdığı not yürekleri dağladı.
Profilde, “Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız” yazan Ateş'in cenazesi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
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