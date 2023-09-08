Kuşadası'nda motosiklet dere yatağına uçtu: 2 ağır yaralı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır şekilde yaralandı.
Davutlar Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde, saat 09.00 sıralarında Umut C.A.’nın kullandığı 09 ADM 672 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dere yatağına uçtu.
Yaklaşık 10 metre aşağıya düşen motosikletteki sürücü Umut C.A. (21) ile yolcu konumunda olan Berkant Ö. (19) ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Sedyeyle yukarıya çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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