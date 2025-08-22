Muğla'da milyonluk 'motosiklet' vurgunu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 14:07:00
AA
Muğla, İstanbul ve Adana'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira topladığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde 49 kişinin motosiklet almak vaadiyle dolandırıldıklarını beyan ederek şikâyette bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira topladığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

