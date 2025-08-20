Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Uygun fiyata motosiklet' vaadiyle milyonluk vurgun!

20.08.2025 09:45:00
DHA
Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde 'uygun fiyata motosiklet' vaadiyle yurttaşları 30 milyon TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 kişi, İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından düşük fiyatlarla motosiklet alabilecekleri vaadiyle dolandırıldı.

Şikâyetler sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden yapılan hesap incelemelerinde, mağdurlardan alınan paraların farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M.'ye yönelik 19 Ağustos'ta Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

