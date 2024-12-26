Motosikleti ve cep telefonu barajın kenarında bulundu: 20 yaşındaki genç için arama çalışmaları başlatıldı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:30

Güncelleme: 26.12.2024 - 21:30

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Azatlı beldesinde O.Ş.D'nin ailesi çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekipler, gencin motosikleti ile cep telefonunu Azatlı Barajı kenarında buldu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde ikamet eden O.Ş.D. isimli vatandaşımızın ailesi, saat 17.00 sularında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştur. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, Azatlı Barajı mevkisinde O.Ş.D'ye ait olduğu değerlendirilen motosiklet ve cep telefonu bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda, ilgili ekiplerce şahsın baraj gölüne girmiş olabileceği değerlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetleri ivedilikle başlatılmıştır. AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları devam etmektedir."