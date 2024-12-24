Samsun'da kayıp 2 balıkçı aranıyor: 'Yıllardan beri balığa çıkarlardı...'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:35

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı’ndan tekneyle denize açılan Muharrem Sevgili (52) ve Halil Kayış’tan (45) bir süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Dalgıç polisler, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp balıkçılar için Amiş Plajı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Balıkçıların yakınları ise arama çalışmalarını umutla takip ediyor.

"HİÇ UYKU UYUYAMIYORUZ"

Evli 3 çocuk babası Halil Kayış’ın yakını Fadime Torun, “Kendisi benim süt oğlum oluyor. Eşine ‘ağı kurup geri geleceğim’ demiş. Fakat geri gelmemiş. Eşim sahil güvenliği aratırdı. Aradılar ama bulamadılar. Ben de evde duramıyorum. Bu olaya çok canım sıkıldı. Hiç uyku uyuyamadım. Kendisinin kimseye zararı yoktu. 3 tane çocuğu var. Ekmeğinin peşindeydi. Hep denize giderdi. Gitme derdik fakat dalga da olsa denize gidiyordu. O akşam büyük bir dalga çıkmış” dedi.

"SÜREKLİ BALIĞA ÇIKARLARDI"

Evli ve 4 çocuk babası Muharrem Sevgili’nin yakını Mustafa Orhan ise, “Bunlar 2 arkadaş. Sürekli yıllardan beri balığa çıkarlardı. Pazar günü akşamı balığa çıktılar. Geri dönmediler. Kolluk kuvvetleri arıyorlar fakat henüz bir sonuç yok. Bekliyoruz inşallah sağ bulacağız. Muharrem Sevgili annemin yeğeni oluyor. Diğeri de burada komşumuzdur” diye konuştu.

Kaybolan iki balıkçıyı arama çalışması havadan, denizden ve karadan sürdürülüyor.