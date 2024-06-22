Motosikletin çarptığı çocuk öldü: Sürücü ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Batu Özlü'ye (13) motosiklet çarptı. Kazada Özlü yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:22
Motosikletin çarptığı çocuk öldü: Sürücü ağır yaralı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Türkmen Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile gözyaşı dökerken, hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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