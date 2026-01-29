Motosikletine bineceği sırada fosseptik çukuruna düştü!

Antalya’da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.



Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Fatma G.I., apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletinin yanına geldi. Eldivenini giyen genç kız motosikletine doğru hareketlendiği sırada ayaklarının altında bulunan binaya ait fosseptik çukurunun kapağı kırıldı. Kapağın kırılması ile birlikte kendisini yağmur suları ile dolu fosseptik çukurunda bulan genç kadın bir yandan su yüzeyinde kalmak için çabalarken, bir yandan da sesini duyurmaya çalıştı.



YARDIM ÇIĞLIĞINI KOMŞUSU DUYDU



Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.’ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kadın vatandaşlar tarafından düştüğü fosseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Üzeri şokta olduğu görülen genç kadın getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"BOĞAZINA KADAR SUYUN İÇİNDEYDİ"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" dedi. Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı.