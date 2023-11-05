Motosikletini 2 gün önce almıştı... İzmit'te acı olay: Üniversiteli Atakan kurtarılamadı
İzmit'te kullandığı motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı (23), hayatını kaybetti. Boyacı'nın motosikletini 2 gün önce satın aldığı belirtildi.
Feci kaza, saat 03.00 sıralarında İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli’nde meydana geldi.
Ankara yönüne giden Atakan Boyacı idaresindeki motosiklet, tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan Boyacı, bariyerlere çarparak yol kenarına düştü.
KURTARILAMADI
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Atakan Boyacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boyacı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
2 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Atakan Boyacı'nın Yalova Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve kullandığı motosikleti 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.
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