Motosikletini 2 gün önce almıştı... İzmit'te acı olay: Üniversiteli Atakan kurtarılamadı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:21

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:21

Feci kaza, saat 03.00 sıralarında İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli’nde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Atakan Boyacı idaresindeki motosiklet, tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan Boyacı, bariyerlere çarparak yol kenarına düştü.

KURTARILAMADI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Atakan Boyacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boyacı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Atakan Boyacı'nın Yalova Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve kullandığı motosikleti 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.