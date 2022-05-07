Motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle giderken boynuna saçma isabet eden Kazakistan uyruklu Kurban Mardi (38), yaralandı. Mardi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Kurban Mardi, motosikletiyle giderken boynuna nereden ateşlendiği belirlenemeyen saçmalar isabet etti. Motosikletten düşen Mardi, çevredekiler tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Doktorların, saçmalardan birinin şah damarını sıyırdığını söylediği Kurban Mardi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, tüfekle rastgele ateş ettiği değerlendirilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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