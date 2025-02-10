Bursa'da örnek davranış! Sürücüler ambulansa yol vermek için fermuar sistemini uyguladı

Bursa’da ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personelinin kameralarına yansıdı. Bursa’daki sürücülerin, ambulansı gördüklerinde fermuar sistemini uygulaması büyük alkış aldı.

Bursa'da örnek davranış! Sürücüler ambulansa yol vermek için fermuar sistemini uyguladı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:24

Bursa’da Kestel ilçesinden aldığı vakayı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı.

Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.

Sağlık yetkilileri, sıkışık trafikte sürücülerin ambulansı gördüklerinde ve sesini duyduklarında sol şeridi boşaltmaya çalışmamalarını, sol ve orta şeridin ortasını fermuar gibi açmalarını istedi.

Yapılan paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise, yurttaşların sürücülerin bu sistemi iyi kavramaları gerektiği, ambulans şoförlerine yardımcı olmalarını istemesi de dikkat çekti.


Etiketler: #Bursa #Ambulans #fermuar modeli

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