Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda Ş.M.B. yönetimindeki 23 ABZ 183 plakalı ambulans ile N.G. idaresindeki 21 ADG 698 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralanırken, otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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