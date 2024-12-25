Motosikletle gelip işyerine kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:40

Olay, gece 23.00 sıralarında Alanya’nın Tosmur Mahalllesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama işyerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen bir kişi, işyerinin önünde durarak tabanca ile işyerine kurşun yağdırdı.

Çevredeki yurttaşlar silah sesini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay anında işyerinde kimsenin olmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi.