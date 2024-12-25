Motosikletle gelip işyerine kurşun yağdırdı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde kimliğini henüz belli olmayan bir kişi motosiklet ile işyerinin önüne gelerek kurşun yağdırdı.

Motosikletle gelip işyerine kurşun yağdırdı!
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:40

Olay, gece 23.00 sıralarında Alanya’nın Tosmur Mahalllesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama işyerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen bir kişi, işyerinin önünde durarak tabanca ile işyerine kurşun yağdırdı.

Çevredeki yurttaşlar silah sesini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay anında işyerinde kimsenin olmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi.


Etiketler: #Antalya #motosiklet #işyeri #silah

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