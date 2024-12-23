Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:39

Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında Zafer Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerden B.Ş'yi yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Malatya #kavga

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