Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında Zafer Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerden B.Ş'yi yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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