Motosikletle gelip, 'Prenses'i çaldılar!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, pekinez cinsi yavru köpek 'Prenses', motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle gelip, 'Prenses'i çaldılar!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 22:25

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, Sevilay Küçük'ün iş yerinin önünde, ona ait pekinez cinsi anne ve yavru köpeği fark etti. 

Motosikletten inen bir kişi, Küçük'ün Prenses adını verdiği yavru köpeği alıp, tekrar motosiklete bindi. İki kişi, çaldıkları yavru köpek ile hızla uzaklaştı. 

Prenses'i çalınan Küçük, jandarmaya giderek hırsızlar hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, Prenses'i çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Etiketler: #hatay #Köpek #hırsızlık

İlgili Haberler

Film gibi hırsızlık: Tatile giderken çalınmasın diye 'bacaya sakladığı' altını çaldılar

Film gibi hırsızlık: Tatile giderken çalınmasın diye 'bacaya sakladığı' altını çaldılar
Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek altın çaldılar!

Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek altın çaldılar!
Şanlıurfa'da film gibi soygun... Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar!

Şanlıurfa'da film gibi soygun... Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler